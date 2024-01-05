Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Klaim Tewaskan Komandan Brigade Al-Quds Jhad Islam Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |20:20 WIB
Israel Klaim Tewaskan Komandan Brigade Al-Quds Jhad Islam Gaza
Israel mengklaim menewaskan Mamdoh Lulu dalam serangan di Gaza. (Foto: Middle East Monitor)
A
A
A

GAZA - Tentara Israel pada Kamis, (4/1/2024) mengklaim telah membunuh komandan Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan Jihad Islam, di Jalur Gaza utara.

Tentara mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pembunuhan Mamdouh Lulu yang bertanggung jawab atas operasi Jihad Islam di Jalur Gaza utara dilakukan bekerja sama dengan Dinas Keamanan Umum (Shin Bet), menggunakan serangan udara.

Tentara mengklaim bahwa Lulu bekerja sebagai asisten dan rekan dekat para pemimpin Jihad Islam di Jalur Gaza utara dan berhubungan dengan pimpinan organisasi tersebut di luar negeri.

“Lulu adalah tokoh penting dan penting dalam Jihad Islam, dan berdasarkan posisi dan statusnya, dia memprakarsai dan memimpin berbagai operasi dari Gaza melawan Negara Israel, pada hari-hari rutin dan selama perang,” katanya sebagaimana dilansir Anadolu.

Gerakan Jihad Islam belum mengeluarkan komentar mengenai laporan tersebut.

Dugaan penargetan Lulu terjadi dua hari setelah pembunuhan wakil kepala biro politik Hamas, Saleh Al-Arouri, di ibu kota Lebanon, Beirut.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/18/3173624/trump-BmFP_large.jpg
Trump ke Hamas, Batas Waktu 4 Hari Merespons Proposal Gaza atau Akhir Menyedihkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/18/3088745/palestina-Lk6G_large.jpg
6 Tentara Israel Bunuh Diri Akibat Depresi Perang di Gaza dan Lebanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/337/3087057/petani-x5Ib_large.jpg
Derita Petani Sayur yang Terdampak Gerakan Boikot Produk Israel di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/18/3084131/qatar_umumkan_tunda_gencatan_senjata_di_gaza-kWxy_large.jpg
Qatar Tunda Mediasi Gencatan Senjata di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3031006/serangan-udara-israel-hantam-sekolah-di-gaza-tewaskan-setidaknya-16-orang-JdzRyik2on.jpg
Serangan Udara Israel Hantam Sekolah di Gaza, Tewaskan Setidaknya 16 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/18/3024924/serangan-israel-hantam-kamp-pengungsi-dan-rumah-warga-palestina-tewaskan-setidaknya-42-orang-Sk9QOpvx1m.jpg
Serangan Israel Hantam Kamp Pengungsi dan Rumah Warga Palestina, Tewaskan Setidaknya 42 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement