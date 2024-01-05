Israel Klaim Tewaskan Komandan Brigade Al-Quds Jhad Islam Gaza

GAZA - Tentara Israel pada Kamis, (4/1/2024) mengklaim telah membunuh komandan Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan Jihad Islam, di Jalur Gaza utara.

Tentara mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pembunuhan Mamdouh Lulu yang bertanggung jawab atas operasi Jihad Islam di Jalur Gaza utara dilakukan bekerja sama dengan Dinas Keamanan Umum (Shin Bet), menggunakan serangan udara.

Tentara mengklaim bahwa Lulu bekerja sebagai asisten dan rekan dekat para pemimpin Jihad Islam di Jalur Gaza utara dan berhubungan dengan pimpinan organisasi tersebut di luar negeri.

“Lulu adalah tokoh penting dan penting dalam Jihad Islam, dan berdasarkan posisi dan statusnya, dia memprakarsai dan memimpin berbagai operasi dari Gaza melawan Negara Israel, pada hari-hari rutin dan selama perang,” katanya sebagaimana dilansir Anadolu.

Gerakan Jihad Islam belum mengeluarkan komentar mengenai laporan tersebut.

Dugaan penargetan Lulu terjadi dua hari setelah pembunuhan wakil kepala biro politik Hamas, Saleh Al-Arouri, di ibu kota Lebanon, Beirut.

(Rahman Asmardika)