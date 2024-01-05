Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 5 Januari: Hari Korps Wanita Angkatan Laut

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |04:11 WIB
Peristiwa 5 Januari: Hari Korps Wanita Angkatan Laut
Kowal (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada tanggal 5 Januari setiap tahunnya. Beberapa di antaranya, mencakup peringatan Hari Korps Wanita Angkatan Laut, penemuan alat rontgen oleh Wilhelm Conrad Rontgen, kelahiran Kevin Lilliana sebagai Miss Internasional 2017 dari Indonesia, serta pendirian Partai Pekerja Jerman.

Berikut ringkasan beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 5 Januari, sebagaimana dilansir dari Wikipedia.org. 

1. Kelahiran Kevin Lilliana

Pada tanggal 5 Januari 1996, Kevin Lilliana, Miss Internasional 2017, lahir di Bandung. Kemenangannya dalam kontes Miss International pada 14 November 2017 di Tokyo, Jepang, menjadi catatan sejarah sebagai kemenangan pertama Indonesia dalam kontes tersebut.

Kevin Lilliana juga menyandang gelar Miss Best Dresser (Busana Terbaik) dan mendapatkan penghargaan khusus pada malam final saat menggunakan busana dari Ivan Gunawan yang bertemakan “Thalassa: Mother of Sea".

Di dalam negeri, Kevin Liliana merupakan model dan juga Runner-Up 1 kontes kecantikan Puteri Indonesia 2017 dan dimahkotai sebagai Puteri Indonesia Lingkungan 2017 asal Jawa Barat.

2. Didirikannya Partai Pekerja Jerman

Pada 5 Januari 1919, Partai Pekerja Jerman didirikan di Munich, Jerman, oleh Anton Drexler. Partai ini kemudian berkembang menjadi Partai Nazi pada 24 Februari 1920 di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, dengan ideologi yang menekankan kemurnian ras Jerman.

3. Penemuan Alat Rontgen

Pada 5 Januari 1896, Wilhelm Conrad Rontgen, fisikawan asal Jerman, menemukan alat radiasi sinar X yang diberi nama rontgen. Penemuan ini menjadi tonggak awal dalam perkembangan fisika modern dan revolusi dalam bidang kedokteran diagnostik.

Halaman:
1 2
      
