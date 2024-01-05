Dramatis! Korban Tabrakan KA Turangga dan Bandung Raya yang Terjepit Berhasil Dievakuasi

Evakuasi korban tabrakan KA Turangga dan Kereta Bandung Raya berlangsung dramatis (Foto : MPI)

BANDUNG - Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu korban meninggal dan terjepit gerbong akibat tabrakan KA Turangga dan Kereta Lokal Bandung Raya di Jalur Lintasan Petak Cicalengka-Haurpugur, Kabupaten Bandung, Jumat (5/1/2024).

Jenazah terakhir yang dievakuasi merupakan Enjang Yudi seorang petugas PAM Stasiun Cimekar yang menjadi korban dalam insiden tabrakan kereta api ini.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan korban terakhir, berhasil dievakuasi sekitar pukul 17.25 WIB.

“Alhamdulilah pukul 17.25 korban meninggal terakhir sudah berhasil dievakuasi tim di lapangan,” ujar Ibrahim saat ditemui di lokasi, Jumat (5/1/2024).

Ibrahim menjelaskan, saat ini kondisi jenazah langsung dibawa ke rumah sakit Sartika Asih untuk dilakukan identifikasi.

“Saat ini kondisi jenazah langsung dibawa ke rumah sakit Sartika Asih dibawah identifikasi tim kepolisian untuk memastikan identitas korban dan akhirnya akan dibersihkan di rumah sakit,” katanya.

Selain itu, kata Ibrahim, untuk data korban yang mengalami insiden ini berjumlah 42 orang yang mengalami luka-luka

“Untuk yang luka 42 orang luka berat 2 orang saat ini dirujuk ke rumah sakit eidelweis,” ujarnya.