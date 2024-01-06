Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Bandara Minangkabau Ditutup, Abu Vulkanik Marapi Bahayakan Penumpang

Rus Akbar , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |07:14 WIB
4 Fakta Bandara Minangkabau Ditutup, Abu Vulkanik Marapi Bahayakan Penumpang
Gunung Marapi (Foto: Ist/Rus Akbar)
A
A
A

 

PADANG - Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat ditutup sejak pukul 10.45 WIB, Jumat 5 Januari 2024.

Berikut fakta-faktanya:

1. Bahaya Abu Vulkanik Marapi

 

Keputusan penutupan Bandara Internasional Minangkabau dilakukan lantaran abu vulkanik Gunung Marapi mengganggu penerbangan.

Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang, Capt Megi H. Helmiadi menyebut, berdasarkan pemantauan abu vulkanik akibat erupsi Marapi sampai di BIM sehingga penutupan mesti dilakukan.

"Ya kita menutup sementara bandara ini," ujarnya, Jumat 5 Januari 2024.

2. Demi Keselamatan Penumpang

Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang, Capt Megi H. Helmiadi mengatakan, penutupan bandara dilakukan semata-mata untuk keselamatan penumpang.

"Sebaran abu vulkanik dapat membahayakan dan menghentikan kerja mesin pesawat terbang, ini juga dilakukan demi keselamatan penumpang," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
