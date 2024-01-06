Sosialisasikan Ganjar-Mahfud di Ranah Minang, Relawan Revitalisasi Lapangan Voli di Sijunjung

SIJUNJUNG – Relawan Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Sukarelawan Orang Muda Ganjar (OMG) Sumatera Barat (Sumbar) melakukan revitalisasi lapangan bola voli di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.

Relawan menggandeng para pemuda desa setempat untuk bergotong royong memperbaiki lapangan voli tersebut agar lebih layak untuk digunakan.

Koordinator Wilayah Sumbar, Muhammad Fajri mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian OMG terhadap kegiatan kepemudaan dan olahraga. Diketahui, voli merupakan olahraga yang banyak diminati pemuda Sijunjung.

"Kita ingin mendorong minat olahraga dari generasi muda dengan memfasitasi kebutuhan mereka sesuai dengan spirit Bapak Ganjar yang juga sangat menggemari olahraga," kata Fajri, Sabtu (6/1/2024).

Melalui revitalisasi ini, OMG Sumbar berharap bisa membangkitkan semangat olahraga voli di Sijunjung yang pernah berjaya dan melahirkan banyak atlet berbakat.

"Kita berharap daerah Sijunjung mampu melahirkan kembali atlet-atlet yang akan membanggakan Sumatera Barat terkhusus di bidang olahraga bola voli," ujar Fajri.

Untuk mendukung hal tersebut, relawan pendukung Ganjar-Mahfud juga memberikan sejumlah bantuan penunjang lain. Di antaranya ada beberapa bola voli, jaring net, hingga lampu sorot untuk lapangan.