Dorong Kemajuan Pertanian, Relawan Ganjar-Mahfud Beri Bantuan Alat Tani di Lombok Barat

NTB - Sukarelawan Ganjar-Mahfud Nusa Tenggara Barat (NTB) menyalurkan bantuan peralatan pertanian kepada lebih dari seratus petani di Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, NTB pada Jumat (5/1/2023).

Bantuan ini adalah bentuk dukungan dari sukarelawan Ganjar-Mahfud NTB terhadap kemajuan sektor pertanian di Lombok Barat.

Salah seorang relawan, Gunawan mengungkapkan, bantuan yang diberikan berupa jaring yang akan menunjang aktivitas petani. Sehingga bisa melindungi tanaman mereka dari serangan hama, terutama burung yang dapat merusak padi.

"Ini untuk meningkatkan sektor pertanian, khususnya di Montong Are. Terutama di petani-petani penanam padi. Apalagi sekarang ini musim padi. Untuk meningkatkan aktivitas masyarakat di sini dalam menunjang pertanian," kata Gunawan dalam keterangannya.

Sebelum menyerahkan bantuan, relawan Ganjar-Mahfud NTB terlebih dulu melakukan survei dan berdiskusi dengan para petani. Kemudian, diketahui para petani tengah membutuhkan jaring dalam menyambut masa panen.

Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan bisa memberikan semangat kepada para petani dan meningkatkan produktivitas mereka.

"Semoga dalam pembagian alat tani ini untuk menambah semangatnya, produktivitas pada sumberdaya pertanian, dan selalu bersemangat dalam bertani," tuturnya.