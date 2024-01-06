Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapolda Riau Tinjau Banjir di Pelalawan dan Salurkan Bantuan, Arus Lalin Buka Tutup

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |19:40 WIB
Kapolda Riau Tinjau Banjir di Pelalawan dan Salurkan Bantuan, Arus Lalin Buka Tutup
Kapolda Riau Irjen Pol M. Iqbal (Foto: Dok Polisi)
PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal meninjau lokasi banjir di Kabupaten Pelalawan, Riau, Sabtu (6/1/2023).

Salah satu daerah yang ditinjau adalah banjir Kilometer 75 sampai 83 Desa Kemang mencapai 1 meter lebih.

Dalam peninjauan banjir, Kapolda Riau didampingi Bupati Pelalawan Zukri dan Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto. Mantan Kadiv Humas Polri ini langsung terjun ke lokasi banjir.

Kapolda menjelaskan bahwa di posisi kilometer 75 kedalaman air diperkirakan mencapai 50-70 centimeter. Lokasi genangan air yang paling parah di jalan Lintas Timur adalah kilometer 83. Kedalaman air yang menggenangi jalan pada kilometer 83 mencapai 1,2 meter.Kondisi ini sudah tidak bisa lagi untuk dilalui oleh kendaraan roda dua dan mobil kecil.

"Kita akan dilakukan berbagai macam upaya untuk kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu, kita akan lakukan beberapa strategi untuk pengguna jalan berupa pengalihan arus lalu lintas dan sistem buka tutup arus lalu,"ujar jendral bintang dua ini.

Kapolda Irjen Pol M. Iqbal menyampaikan pada saat sekarang ini adalah musim hujan. Jadi mengakibatkan debit air sungai cepat sekali bertambah dan meninggi. Di tambah lagi dengan kondisi jalan Lintas Timur ini sangat berdekatan sekali dengan sungai Kampar. Maka dari itu, apabila terjadi luapan sungai Kampar yang besar, maka cepat sekali jalan Lintas Timur ini terendam banjir.

Melihat kondisi seperti ini, tentu harus dilakukan upaya maksimal. Terutama kepada pengguna jalanjalan jangan sampai terjadi kemacetan. Oleh karena itu , strategi yang akan dilakukan adalah berupa rekayasa lalulintas. Meskipun upaya tersebut tidak bisa normal, namun strategi tersebut diharapkan bisa membuat arus lalu lintas terus mengalir.

Kapolda juga mengatakan rekayasa arus lalu lintas yang akan dilakukan adalah pola pengalihan arus lalu lintas, pola buka tutup. Sedangkan untuk pola buka tutup arus lalu lintas ini akan dilakukan maksimal 1 jam sekali, bisa juga 30 menit sekali. Berhubung jalan Lintas Timur ini digenangi banjir, jadi tidak mungkin dilakukan arus lalu lintas dua arah.

Dalam waktu dekat kondisi ini akan dilakukan rapat langsung dengan Gubernur Riau. Ini guna mengantisipasi segala macam kemungkinan yang akan terjadi di tengah-tengah tingginya curah hujan pada saat sekarang ini.

