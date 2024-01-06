Advertisement
HOME NEWS JATENG

HT: Kita Berbeda Pandangan, Tapi Jadi Satu Tenang dan Tertib di Sholawatan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |00:45 WIB
HT: Kita Berbeda Pandangan, Tapi Jadi Satu Tenang dan Tertib di Sholawatan
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo di acara sholawat persatuan indonesia (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo membuka Sholawat Persatuan Indonesia di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat (5/1). Hary Tanoesoedibjo hadir bersama Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD.

Dalam kesempatan itu, HT menjelaskan, alasan mengapa dirinya menggagas Sholawat Persatuan Indonesia. Menurutnya Sholawatan diharapkan dapat mempersatukan masyarakat meskipun terdapat berbeda pandangan.

"Sholawatan Persatuan Indonesia karena melalui sholawatan kita disatukan, nanti kita dihibur, disatukan mungkin punya beda pandangan tapi dengan sholawatan bersama semua jadi satu tenang dan tertib di sini," ungkapnya.

Acara itu pun disambut baik orang sejumlah masyarakat ditandai dengan ramainya masyarakat yang hadir. Pada kegiatan Sholawatan di Demak itu, Tausiah akan langsung dipimpin oleh Mantan Ketua PBNU K.H Said Aqil Siroj.

Halaman:
1 2
      
