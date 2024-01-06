Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Mahfud MD Minta Rakyat Memilih Pemimpin dengan Hati Nurani

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |00:31 WIB
Mahfud MD Minta Rakyat Memilih Pemimpin dengan Hati Nurani
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok MPI)
A
A
A

DEMAK - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD meminta kepada para pemilih dalam pemilu 2024 agar menentukan pilihan calon pemimpin dengan hati nurani.

Memilih dengan hati nurani, kata Mahfud, akan mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena memilih sesuai dengan pandangan mata yang lurus serta telinga atas kebenaran.

"Silakan mana (pemimpin) yang menurut hati nurani benar, dan dilihat yang seperti itu akan berpahala, pilihanan yang benar didasarkan pada bisikan hati nurani dan pandangan mata yang lurus Serta telinga atas kebenaran, itu akan dapat berpahala," ujar Mahfud dalam sambutannya di Sholawat Persatuan Indonesia, Kabupaten Demak, Jumat (5/1/2024).

Mahfud sedikit bergurau dalam sambutannya dia mengatakan jika seseorang diberikan uang untuk memilih calon tertentu adalah sebuah dosa, karena menerima suap dan itu dilaknat oleh Allah SWT.

"Oleh sebab itu kalau sodara menerima hal seperti itu, terima tidak apa-apa, tetapi hati nurani jangan berubah, 'saya akan memilih yang benar'. Memilih yang benar itu artinya tidak membisiki, tidak mengkhianati hati nurani sehingga kita ini tidak berdosa kemudian," kata Mahfud.

Karena itu bukan suap, kalau suap saudara memilih karena diberi, kalau sudah diberi kemudian memilih yang lain bukan karena suap. Tapi boleh juga milih kalo emang yang ngasih ini baik, ya itu boleh juga. Itulah yang disebut menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah," tambah dia.

Sebelumnya Mahfud mengatakan, sebagai seorang pemilih dalam pemilu 2024, jangan terlalu percaya dengan program-program yang disampaikan melalui media massa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177286//kpk-83hf_large.jpg
Heboh Mahfud Sebut Ada Dugaan Mark Up di Kereta Cepat Whoosh, Ketua KPK Angkat Bicara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173838//kepala_bgn-aXQk_large.jpg
Kepala BGN Minta Maaf Cucu Mahfud MD Keracunan MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172793//yusril-bkHe_large.jpg
Yusril Bocorkan Dua Pakar Hukum Akan Masuk Komite Reformasi Polri, Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172096//mahfud_md-YEqI_large.jpg
Harta Kekayaan Mahfud MD yang Putuskan Gabung Komite Reformasi Kepolisian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171882//puan-nWhg_large.jpg
Mahfud Siap Gabung Komite Reformasi Polri, Puan: Yang Penting Tujuannya Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement