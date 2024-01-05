Mahfud MD: Pilih Pemimpin dari Track Recordnya!

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan sebagai seorang pemilih dalam pemilu 2024, jangan terlalu percaya dengan program-program yang disampaikan melalui media massa.

Tetapi, sebagai pemilih yang cerdas lihatlah track record calon pemimpin yang akan dipilih agar bisa memajukan Indonesia kedepannya.

"Menurut saya, kita tidak harus percaya pada program visi dan misi yang ditulis di kertas dan diumumkan di televisi, yang harus dipercaya adalah track record catatan perjalanan ketika beliau itu belum menjadi pejabat sampai menjadi pejabat," kata Mahfud dalam sambutannya di Sholawat Persatuan Indonesia, Kabupaten Demak, Jumat (5/1/2024).

Mahfud melanjutkan, jangan sampai memilih pemimpin yang berkoar-koar soal pemberantasan korupsi, namun pada sepak terjangnya menjadi seorang pejabat dirinya berlumuran kasus korupsi.