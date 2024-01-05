Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Mahfud MD dan HT Didaulat Jadi Anggota Kehormatan Banser PCGP Ansor Demak

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |22:37 WIB
Mahfud MD dan HT Didaulat Jadi Anggota Kehormatan Banser PCGP Ansor Demak
Mahfud MD dan HT didaulat jadi anggota kehormatan Banser (foto: MPI/Giffar)
DEMAK - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD dan juga Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) didaulat menjadi anggota kehormatan Banser di Pengurus Cabang Gerakan Pemuda (PCGP) Ansor Demak, Jumat (5/1/2024).

Setelah keduanya memberikan sambutan, dalam acara Sholawat Persatuan Indonesia yang diadakan di Lapangan sepakbola Prampelan, Kabupaten Demak itu, Mahfud dan HT langsung diberikan jaket khas Banser Ansor yang berwarna coklat dengan sedikit corak lorengnya.

Keduanya tampak semringah mendapat kehormatan menjadi anggota Banser PCGP Ansor Demak. Selain Mahfud dan HT, Mantan Ketua PBNU periode 2010-2015 dan 2015-2020, Said Aqil Siradj juga mendapat kesempatan didaulat bersama dengan Mahfud dan HT.

Sebelumnya, dalam sambutan Mahfud mengatakan jika Sholawat Persatuan Indonesia yang diadakan di Lapangan sepakbola Prampelan Kabupaten Demak, adalah untuk betul-betul menyatukan hati sebagai sesama umat muslim.

"Mari jadikan Sholawat Persatuan Indonesia ini untuk betul-betul menyatukan hati kita dengan penuh kedamaian menyongsong pemilu," kata Mahfud saat memberikan sambutannya, Jumat (5/1/2024).

