Said Aqil soal Mahfud MD : Beliau Orang Kebanggaan Gus Dur, Insya Allah Menang

DEMAK - Mantan Ketua PBNU periode 2010-2015 dan 2015-2020, Said Aqil Siradj mendoakan agar Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD agar menang dalam pilpres yang berlangsung pada Februari 2024 mendatang.

"Yang saya hormati bapak Menkopolhukam yang juga calon wakil presiden insyaallah menang bapak Profesor Doktor Kyai Haji Mahfud MD," ucap Said Aqil dalam sambutannya di acara Sholawat Persatuan Indonesia, Kabupaten Demak, Jumat (5/1/2024).

Said Aqil juga mengatakan, jika Mahfud merupakan orang yang sangat dibanggakan oleh almarhum Mantan Presiden Abdurahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur.

"Orang (Mahfud) yang dibanggakan oleh Gus Dur. Ketika Gus Dur presiden, beliau diangkat Menteri Pertahanan yang dipercaya oleh Gus Dur," ungkap Said Aqil.

Sementara itu, Mahfud MD mengatakan jika Sholawat Persatuan Indonesia yang diadakan di Lapangan sepakbola Prampelan Kabupaten Demak, adalah untuk betul-betul menyatukan hati sebagai sesama umat muslim.

"Mari jadikan Sholawat Persatuan Indonesia ini untuk betul-betul menyatukan hati kita dengan penuh kedamaian menyongsong pemilu," kata Mahfud saat memberikan sambutannya, Jumat (5/1/2024).