Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Mahfud MD Berangkat Bareng HT, Kompak Pakai Pakaian Putih dengan Kopiah Hitam

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |21:18 WIB
Mahfud MD Berangkat Bareng HT, Kompak Pakai Pakaian Putih dengan Kopiah Hitam
A
A
A

DEMAK - Calon Wakil Presiden (cawapres) Mahfud MD berangkat bersama dengan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) untuk menuju Lapangan sepakbola Prampelan di Kabupaten Demak, Jumat (5/1/2024).

Keduanya kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan juga kopiah berwarna hitam. Mahfud dan HT sendiri berangkat dengan satu mobil yang sama.

Keduanya terlihat begitu dekat dengan obrolan-obrolan di sela-sela jalan menuju mobil yang akan membawa keduanya menuju acara Sholawat Persatuan Indonesia.

Ketika sampai di lokasi, Mahfud MD disambut meriah oleh ribuan para jemaah yang datang. Dengan mengenakan pakaian putihnya Mahfud langsung dikerubungi warga untuk sekedar meminta berjabat tangan dengan cawapres nomor urut 3 itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177286//kpk-83hf_large.jpg
Heboh Mahfud Sebut Ada Dugaan Mark Up di Kereta Cepat Whoosh, Ketua KPK Angkat Bicara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement