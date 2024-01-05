Mahfud MD Berangkat Bareng HT, Kompak Pakai Pakaian Putih dengan Kopiah Hitam

DEMAK - Calon Wakil Presiden (cawapres) Mahfud MD berangkat bersama dengan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) untuk menuju Lapangan sepakbola Prampelan di Kabupaten Demak, Jumat (5/1/2024).

Keduanya kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan juga kopiah berwarna hitam. Mahfud dan HT sendiri berangkat dengan satu mobil yang sama.

Keduanya terlihat begitu dekat dengan obrolan-obrolan di sela-sela jalan menuju mobil yang akan membawa keduanya menuju acara Sholawat Persatuan Indonesia.

Ketika sampai di lokasi, Mahfud MD disambut meriah oleh ribuan para jemaah yang datang. Dengan mengenakan pakaian putihnya Mahfud langsung dikerubungi warga untuk sekedar meminta berjabat tangan dengan cawapres nomor urut 3 itu.