HOME NEWS JABAR

Gempa M4,8 Guncang Sumedang, Relawan Ganjar Bantu Korban Terdampak

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |22:04 WIB
Gempa M4,8 Guncang Sumedang, Relawan Ganjar Bantu Korban Terdampak
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

SUMEDANG - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,8 mengguncang Sumedang dan sekitarnya pada Minggu 31 Desember 2023. Sukarelawan Mak Ganjar bergerak menyalurkan bantuan untuk korban yang terdampak.

Irma Meuthia Herliyani, selaku Koordinator Wilayah Mak Ganjar Jawa Barat mengatakan bantuan diberikan untuk korban terdampak di Posko Pengungsian RW 8 Babakan Hurip, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

“Mak Ganjar berinisiatif memberikan bantuan untuk korban terdampak gempa Sumedang untuk meringankan beban para korban,” ujar Irma, Sabtu (6/1/2024).

Irma didampingi Koordinator Daerah Aprilianti menyebutkan, bantuan yang diberikan untuk para korban terdampak adalah bantuan yang sifatnya mendesak, seperti makanan siap makan, air minum, diapers untuk bayi dan dewasa serta paket sembako.

Adapun jumlah penerima bantuan Mak Ganjar Jawa Barat sebanyak 200 orang yang berada di Posko Pengungsian RW 8 Babakan Hurip, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara.

