INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Granat Aktif Ditemukan di Atas Plafon Rumah Pensiunan TNI AL

Solichan Arif , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |21:09 WIB
Granat Aktif Ditemukan di Atas Plafon Rumah Pensiunan TNI AL
Penemuan Granat aktif di rumah pensiunan TNI AL (foto: dok ist)
BLITAR - Sebuah granat manggis atau granat fragmentasi yang diduga masih aktif ditemukan di atas plafon rumah warga Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, pada Senin (8/1/2024).

Rumah tersebut diketahui milik almarhum Zubaidi, pensiunan TNI Angkatan Laut yang saat ini ditinggali putrinya. Penemuan granat berlangsung tak sengaja, yakni saat pemilik rumah hendak mengevakuasi anak kucing yang terjebak di atas plafon rumah.

"Pada saat hendak mengambil anak kucing itu, saksi mengetahui adanya sebuah granat jenis manggis," ujar Kapolsek Sananwetan, Kompol Tri Agus Susetyo kepada wartawan, Senin (8/1/2024).

Granat yang diduga masih aktif itu berada pada posisi berdekatan dengan anak kucing yang hendak dievakuasi. Sebelumnya pemilik rumah diresahkan oleh anak kucing yang terjebak di atas plafon. Lantaran tidak berani mengevakuasi, ia kemudian meminta tolong kerabatnya. Tak disangka, pada saat hendak mengevakuasi ternyata di dekat anak kucing yang tak berhenti mengeong itu terdapat sebutir granat.

Penemuan granat sontak membuat heboh warga sekitar dan pada berdatangan ke lokasi.

Pemilik rumah, yakni Yunita (38) langsung melapor ke Polsek Sananwetan dan dilanjutkan kepada Subden Jibom Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Jatim. Lokasi rumah langsung dipasang police line.

Proses evakuasi granat manggis memakan waktu lebih dari setengah jam. Begitu tiba di lokasi, Tim Jibom Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Jatim yang terdiri dari 4 orang langsung bergerak.

