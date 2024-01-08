Wanita Paruh Baya Tewas Terperosok ke Septictank saat Sedang Masak

BANDUNG BARAT - Seorang warga Kampung Binahurip, RT 04/09, Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat meninggal dunia setelah terperosok ke dalam septictank.

Kejadian nahas itu dialami Suryati (54) pada Minggu (7/1/2024) sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu korban sedang memasak di dapur, namun tiba-tiba lantai dapur yang dibawahnya merupakan lubang septictank ambles.

"Pukul 18.30 WIB, korban sedang memasak. Kemudian lantai dapur yang dipijaknya ambles, sehingga korban (Suryati) terperosok ke dalam septictank," ungkap Kapolsek Lembang, Kompol Hadi Mulyana saat dihubungi, Senin (8/1/2024).

Korban terperosok ke dalam lubang dengan kedalaman sekitar 6 meter. Ketika itu, menantu Suryati, M Fajar (22) berusaha menolongnya dengan cara masuk ke dalam lalu mencoba menariknya menggunakan tali.

"Kemudian menantunya ini berusaha menolong korban, dia masuk ke dalam (septictank) menggunakan tangga dan mengikat korban dengan tali untuk ditarik ke atas," terang Hadi.

Namun upaya pertolongan oleh pihak keluarga itu tak membuahkan hasil. Sampai akhirnya warga yang datang ke lokasi kejadian, melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian dan petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Poswil Lembang sekitar pukul 19.30 WIB.