Geger Penemuan 2 Mayat Membusuk di Blitar, TKP Dekat Kandang Anjing

BLITAR - Dua orang ditemukan tewas di dalam lingkungan rumah Jalan Sulawesi Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Senin (1/1/2024). Kedua mayat perempuan itu diduga pemilik rumah dan pembantunya. Selain bersimbah darah, kondisi kedua mayat sudah membusuk.

Hingga kini penyebab kematian masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Ketua RW 7 Kelurahan Karangtengah Siswanto mengatakan, terungkapnya kedua mayat berawal dari laporan warga soal aroma busuk yang mengganggu.

Laporan itu disampaikan kepada Ketua RT 3 dan diteruskan kepadanya. "Setelah itu kami mengecek lokasi bersama," tutur Siswanto kepada wartawan Senin (1/1/2024).

Sesampai di lokasi rumah yang ditengarai sebagai sumber bau busuk, ternyata pagar rumah dalam keadaan terkunci. Untuk memastikan apa yang ada di dalam area rumah, warga berusaha memanjat pagar dan sontak kaget. Sebab di teras rumah tergeletak sesosok mayat dalam keadaan bersimbah darah. Warga pun memaksa masuk dengan cara mendobrak pintu rumah.

Ternyata di dalam ditemukan mayat lain yang juga dalam kondisi tengkurap. "Diduga pemilik rumah dan pembantunya," tutur Siswanto.