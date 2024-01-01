Advertisement
HOME NEWS JATIM

Geger Penemuan 2 Mayat Membusuk di Blitar, TKP Dekat Kandang Anjing

Solichan Arif , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |23:06 WIB
Geger Penemuan 2 Mayat Membusuk di Blitar, TKP Dekat Kandang Anjing
TKP penemuan mayat di Blitar. (Foto: Solichan Arif)
A
A
A

BLITAR - Dua orang ditemukan tewas di dalam lingkungan rumah Jalan Sulawesi Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Senin (1/1/2024). Kedua mayat perempuan itu diduga pemilik rumah dan pembantunya. Selain bersimbah darah, kondisi kedua mayat sudah membusuk.

Hingga kini penyebab kematian masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Ketua RW 7 Kelurahan Karangtengah Siswanto mengatakan, terungkapnya kedua mayat berawal dari laporan warga soal aroma busuk yang mengganggu.

BACA JUGA:

Warga Digegerkan Penemuan Mayat Bayi Lengkap dengan Tali Pusar di Jembatan Cinta Pesanggrahan 

Laporan itu disampaikan kepada Ketua RT 3 dan diteruskan kepadanya. "Setelah itu kami mengecek lokasi bersama," tutur Siswanto kepada wartawan Senin (1/1/2024).

Sesampai di lokasi rumah yang ditengarai sebagai sumber bau busuk, ternyata pagar rumah dalam keadaan terkunci. Untuk memastikan apa yang ada di dalam area rumah, warga berusaha memanjat pagar dan sontak kaget. Sebab di teras rumah tergeletak sesosok mayat dalam keadaan bersimbah darah. Warga pun memaksa masuk dengan cara mendobrak pintu rumah.

BACA JUGA:

Geger Penemuan Mayat Diduga Imigran di Kontrakan Cisarua 

Ternyata di dalam ditemukan mayat lain yang juga dalam kondisi tengkurap. "Diduga pemilik rumah dan pembantunya," tutur Siswanto.

Halaman:
1 2
      
