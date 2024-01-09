Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

United Airlines Temukan Baut yang Lepas Selama Inspeksi Boeing 737 Max 9

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |15:26 WIB
United Airlines Temukan Baut yang Lepas Selama Inspeksi Boeing 737 Max 9
United Airlines temukan baut yang lepas selama inspeksi Boeing 737 Max 9 (Foto: BBC)
LONDON - United Airlines mengatakan baut yang kendor ditemukan selama inspeksi Boeing 737 Max 9.

Inspeksi dimulai setelah bagian badan pesawat jatuh dari Alaska Airlines 737 Max 9 pada Jumat (5/1/2024).

United Airlines mengatakan masalah pemasangan yang berkaitan dengan penutup pintu akan diperbaiki sebelum jenis pesawat tersebut kembali beroperasi.

Sekitar 171 pesawat dengan jenis yang sama masih dilarang terbang oleh regulator AS.

"Sejak kami memulai inspeksi awal pada Sabtu (6/1/2024), kami telah menemukan kejadian yang tampaknya berkaitan dengan masalah pemasangan pada penutup pintu, misalnya, baut yang memerlukan pengencangan tambahan,” terang United dalam pernyataannya.

Steker pintu adalah bagian dari badan pesawat dengan jendela yang dapat digunakan sebagai pintu keluar darurat dalam konfigurasi tertentu.

Bagian dari pesawat Alaska Airlines inilah yang jatuh secara dramatis di tengah penerbangan di atas negara bagian Oregon, AS, dan akhirnya mendarat di halaman belakang rumah seorang guru.

Pesawat melakukan pendaratan darurat dan tidak ada penumpang yang terluka.

Sebagian besar Boeing 737 Max 9 yang digunakan di AS dioperasikan oleh United Airlines dan Alask. Sedangkan Turkish Airlines, Copa Airlines milik Panama, dan Aeromexico juga telah melarang terbang jet dengan model yang sama untuk pemeriksaan.

