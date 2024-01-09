Sosialisasikan Ganjar-Mahfud, Relawan Ungkap 3 Program Unggulan Jadi Daya Tarik Emak-Emak

JAMBI - Pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengusung 21 Program Unggulan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Tiga diantaranya ternyata menarik perhatian kaum emak-emak di wilayah Jambi usai loyalis Ganjar-Mahfud yakni Mak Ganjar melakukan sosialisasi.

Sosialisasi tersebut dilakukan saat kegiatan bazar sembako tebus murah di Lorong Munjul, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Jambi, Senin 8 Januatri 2024.

Adapun Mak Ganjar menyosialisasikan mengenai rekam jejak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, karakteristik kepemimpinan, visi misi, serta program-program unggulan.

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Jambi, Maria Sebastian mengungkapkan tiga program yang bikin emak-emak kepincut antara lain "satu keluarga miskin satu sarjana", "perempuan maju", dan "pasokan pangan aman, harga enak di kantong".

"Kami mensosialisasikan juga kepada masyarakat apa-apa saja program Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Alhamdulillah mereka antusias begitu mendengar program Ganjar-Mahfud memang betul-betul pro rakyat," jelas Maria.

Maria menjelaskan, "satu keluarga miskin satu sarjana" merupakan upaya konkret memberikan kesetaraan hak kepada anak-anak keluarga pra sejahtera mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas sehingga angka kemiskinan di Indonesia dapat ditekan.

Program "perempuan maju" yang digagas paslon nomor urut 3 ini juga mengakselerasi pertumbuhan sumber daya manusia (sdm) perempuan melalui kesetaraan dan luasnya kesempatan dalam aspek pendidikan, kesehatan hingga kewirausahaan.