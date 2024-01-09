Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Puas dengan Hasil Debat, Ganjar-Mahfud Didoakan Jamaah Majelis Talim di Mataram

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |08:39 WIB
Jamaah majelis talim doakan ganjar-mahfud (foto: dok ist)
Jamaah majelis talim doakan ganjar-mahfud (foto: dok ist)
A
A
A

MATARAM - Relawan Ganjar-Mahfud Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaku puas dengan penampilan capres idolanya, Ganjar Pranowo dalam debat ketiga pilpres 2024. Mereka menilai Ganjar mampu kuasai debat dan menyampaikan programnya dengan baik.

Atas hasil baik tersebut, relawan ini mengadakan zikir dan doa bersama untuk kelancaran Ganjar-Mahfud agar terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Dilaksanakan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram pada Senin (8/1), doa bersama ini diiniasi oleh Mak Ganjar NTB yang juga bagian dari relawan Ganjar-Mahfud NTB.

"Kita nobar (debat) di posko, dan itu saya sampai teriak-teriak saat Pak Ganjar bilang bahwa utang itu tidak bagus untuk kita. Itu luar biasa, saya puas banget. Semoga Pak Ganjar-Mahfud dengan programnya semua bisa memajukan Indonesia," kata relawan Ganjar-Mahfud sekaligus koordinator wilayah Mak Ganjar NTB, Nani Mulyani dalam keterangannya, Selasa (9/1/2024).

Nani mengatakan, pihaknya mengumpulkan jemaah dari beberapa majelis taklim di Mataram untuk ikut serta dalam doa bersama tersebut.

"Kita mengumpulkan majelis taklim yang ada di Ampenan, Bintaro, Dende Seleh, hingga Dayan Peken. Untuk doa bersama kemenangan Bapak Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD," sambungnya.

Nani mengungkapkan, doa bersama dilakukan dengan tulus karena para jemaah majelis tersebut memang mengidolakan sosok Ganjar yang pernah beberapa kali berkunjung ke NTB.

Telusuri berita news lainnya
