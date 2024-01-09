Advertisement
HOME NEWS JATENG

Dialog dengan Gen Z, Ganjar Ajak Anak Muda Berperan di Tengah Bonus Demografi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |16:52 WIB
Dialog dengan Gen Z, Ganjar Ajak Anak Muda Berperan di Tengah Bonus Demografi
Ganjar Pranowo nongkrong bareng Gen Z dan milenial di Cilacap (Foto: Ist/Ari Sandita)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo nongkrong bareng ratusan Gen Z dan milenial di sela kampanye yang dilakukannya di kawasan Cilacap, Jawa Tengah. Dia pun berbicara tentang bonus demografi dan peran anak muda di dalamnya.

"Terkait bonus demografi dan peran anak muda, saya kira juga kenapa anak muda untuk kita ajak terlibat dalam proses demokrasi politik agar kemudian mereka bisa menjadi menunjukkan semua bakatnya," ujar Ganjar di lokasi, Selasa (9/1/2024).

Capres berambut putih itu berbicara mengenai bonus demografi yang mana anak muda mempunyai peran untuk mewujudkan hal tersebut. Karena itulah, berkali-kali Ganjar mengajak anak muda untuk dapat terlibar aktif menyukseskan bonus demografi, melalui aktif terlibat di dalam dunia politik.

"Tapi konsekuensinya kita harus betul-betul melibatkan dalam satu tim dan memberikan tugas kepada mereka mengeksekusi pada pekerjaan rumah subsektor sehingga terjadi produk," tutur Ganjar.

Adapun nongkrong bareng Ganjar dengan ratusan Gen Z dan milenial itu dilakukan di Fourtrees Coffe, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa, Ganjar berdialog dengan anak muda. Di situ, sejumlah anak muda juga sempat menyuguhkan kebolehannya untuk bernyanyi ataupun membacakan puisi.

(Arief Setyadi )

      
