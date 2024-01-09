Advertisement
HOME NEWS JATENG

Nongkrong Bareng, Ganjar Beri Wejangan Gen Z dan Milenial Cilacap soal Kreativitas

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |16:29 WIB
Nongkrong Bareng, Ganjar Beri Wejangan Gen Z dan Milenial Cilacap soal Kreativitas
Ganjar Pranowo nongkrong bareng Gen Z dan milenial di Cilacap (Foto: Ist/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo nongkrong bareng ratusan Gen Z dan milenial di sela kampanye yang dilakukannya di kawasan Cilacap, Jawa Tengah. Bertempat di Fourtrees Coffe, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024), Ganjar berdialog dengan anak muda.

Bahkan, beberapa di antaranya menyuguhkan kebolehannya untuk bernyanyi ataupun membacakan puisi. Ganjar pun berbicara pentingnya kreativitas anak muda yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Ganjar pun menekankan komitmennya untuk menghadirkan creative hub. "Maka, yang dilakukan fasilitasi, kumpulah kalian sinergi lah kalian fasilitas dengan creative hub ada kumpul disitu. Kembangkan bakatmu," ujar Ganjar di lokasi.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga berdialog dengan seorang pelajar yang bersekolah di SMK Jawa Tengah. Ganjar melihat anak tersebut akan mempunyai keunggulan dibanding pelajar lainnya, lantaran ketika lulus sudah siap langsung bekerja.

"Maka itulah, kalau sekolah langsung kerja anak-anak SMK ini bisa meyakinkan dirinya rasa-rasanya dia akan jauh lebih cepat dibanding mode pembelajaran yang lain. Jadi, ketika kita bicara mendapatkan kesempatan akses pendidikan ternyata anak-anak ini mendapat ruang terbuka untuk mengembangkan potensinya," kata Ganjar.

(Arief Setyadi )

      
