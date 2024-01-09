Masih Ada Blusukan di Jateng, Ganjar Ditelepon Harus ke Jakarta Hadiri HUT Ke-51 PDIP

CILACAP - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo mengaku mendapatkan telepon agar dirinya kembali ke Jakarta untuk menghadiri secara langsung Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada Rabu 10 Januari 2024 besok.

Padahal, kata Ganjar Pranowo dirinya sedang melakukan safari politik atau blusukan ke berbagai kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah untuk meraih kemenangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Tadi barusan di telepon dari Jakarta," ujar Ganjar Pranowo kepada awak media, Selasa (9/1/2024) siang.

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri pertemuan dengan TPC, caleg partai koalisi di D'pillars Resto Jl. Brigjend. Katamso No.17, Cilacap, Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah,

Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Ganjar Pranowo menjelaskan, dirinya memiliki sejumlah pertemuan dengan berbagai lokasi untuk turun (blusukan) mendengarkan aspirasi rakyat.

"Sebenarnya saya ingin ada acara di masyarakat, tapi ternyata besok acaranya di Lenteng Agung (Jakarta)," kata Ganjar Pranowo.

Sehingga Ganjar mengaku ada kemungkinan dirinya akan terbang ke Jakarta besok pagi meskipun dirinya bisa saja hadir secara daring dan tetap dapat menyapa masyarakat.

"Jadi mungkin besok pagi saya balik ke Jakarta," ucap Ganjar Pranowo.