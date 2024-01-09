Harimau Sumatera 'Nurhaliza' Mati di Medan Zoo

MEDAN - Kebun Binatang Medan (Medan Zoo) kembali kehilangan satu koleksi individu Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae). Harimau itu bernama Nurhaliza alias Putri yang berusia 9 tahun dengan bobot sekitar 50 kilogram.

Nurhaliza ditemukan mati di Medan Zoo pada hari terakhir di tahun 2023 pada Minggu sore, 31 Desember lalu. Setelah mendapatkan informasi kematian sang harimau, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara bersama tim Medis melakukan nekropsi (bedah bangkai) pada hari Senin, 1 Januari 2023

Kepala BBKSDA Sumatera Utara, Rudianto Saragih Napitu, mengatakan sebelum ditemukan mati, Nurhaliza terakhir kali melakukan pemeriksaan kesehatan pada 14 November 2023 lalu. Saat itu hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gangguan paru, nafas tersengal-sengal dan bersuara.

Kemudian adanya keradangan dalam gambaran darah dan peningkatan BUN yang terkorelasi dengan hasil USG (penebalan dinding pelvis renalis dan dinding vesika urinaria). Kondisi gigi juga kurang baik yang ditandai dengan penumpukan karang gigi.

"Diagnosa hasil medical check up saat itu pneumonia dan renal disease. Sebelum mengalami kematian, harimau ini terlihat lesu dan nafsu makannya turun dari satu bulan yang lalu, disertai nafas berat dan berbunyi, pergerakan lambat dan lemah serta nafas sesak dan sering muntah setelah makan," kata Rudianto dalam keterangannya, Senin (8/1/2024).

BBKSDA Sumatera Utara, kata Rudianto, telah melakukan pemantauan terhadap Lembaga Konservasi Medan Zoo sejak April 2023, dan didapatkan fakta bahwa pengelolaan satwa belum memenuhi standar pengelolaan Lembaga Konservasi. Terutama terkait kesejahteraan hewan (animal welfare), fasilitas kandang dan tata kelola lingkungan.

"Hal ini terlihat dari kandang satwa buas yang kurang baik seperti kandang yang sudah mulai rusak dan lembab mengakibatkan penurunan kesehatan satwa," tukasnya.