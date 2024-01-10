Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tertabrak KA Pangrango di Sukabumi, Remaja Putri Tewas Mengenaskan

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |00:03 WIB
SUKABUMI - Warga Kampung Paledang, Desa Cimahi, Kecamatan Cicatayan, Kabupaten Sukabumi, digegerkan oleh penemuan mayat remaja putri yang tewas akibat tersambar Kereta Api (KA) Pangrango, pada Selasa (9/1/2024) sore.

Informasi yang dihimpun, sosok remaja putri yang belum diketahui identitasnya tersebut, diperkirakan berusia 17 tahun. Video penemuan mayatnya oleh warga sekitar beredar di aplikasi perpesanan dan sosial media.

Camat Cicantayan, Anwari membenarkan adanya kejadian seorang warga ditemukan tewas di rel kereta api akibat terserempet KA Pangrango relasi Sukabumi-Bogor. Setelah mendapatkan laporan tersebut, lalu pihaknya melakukan koordinasi untuk melakukan penanganan.

"Iya, benar barusan sudah dapat laporan, TKP-nya ada di Kampung Paledang, Desa Cimahi, Kecamatan Cicatayan, Kabupaten Sukabumi, tepatnya dekat SDN Paledang. Untuk identitas korbannya, belum diketahui dan warga kami tidak ada yang mengenalnya," ujar Anwari kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Anwari mengatakan, sekira pukul 19.00 WIB, pihaknya melakukan komunikasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk meminta kantong jenazah dan proses evakuasi mayat korban yang rencananya akan dievakuasi ke RSUD Sekarwangi Cibadak.

Halaman:
1 2
      
