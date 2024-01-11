Mengintip Isi Ramalan Sunan Kalijaga Tentang Pulau Jawa yang Sebagian Sudah Terjadi

JAKARTA - Mengintip isi ramalan Sunan Kalijaga tentang Pulau Jawa yang sebagian sudah terjadi. Dalam hal ini Sunan Kalijaga memiliki kesaktian untuk dapat mengetahui isi hati orang lain.

Kesaktian dan karomah Sunan Kalijaga sebagai seorang waliullah itu didapatkan saat menjadi wali songo. Saking saktinya, ada beberapa prediksinya terjadi. Lalu apa saja?

Berikut ini mengintip isi ramalan Sunan Kalijaga tentang Pulau Jawa yang sebagian sudah terjadi:

1. Sudah Tidak Ada Pasar

Sunan Kalijaga pernah menyebutkan makna Yen pasar ilang kumandange”. Jika, pasar sudah mulai hening. Maksudnya jika perdagangan sudah tidak dengan tawar-menawar, karena banyaknya mall dan pasar swalayan yang berdiri.

2. Manusia Sudah Individu

Sunan Kalijaga juga pernah menyebutkan bahwa kehangatan dalam ‘social relationship’ atau kehidupan bersosial tidak ada lagi. Sehingga banyak masyarakat yang individual.