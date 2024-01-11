Peristiwa 11 Januari: Perang Terjadi di Berbagai Negara Telan Banyak Korban

JAKARTA - Pada tanggal 11 Januari, berbagai peristiwa bersejarah, termasuk pertempuran dan perang antarnegara, telah meninggalkan jejaknya. Salah satu peristiwa yang patut diingat adalah pertempuran antara Kekaisaran Jepang dan Hindia Belanda (Indonesia) untuk menguasai Pulau Tarakan di Kalimantan Timur, yang kaya akan ladang minyak. Peristiwa ini terjadi tepat 77 tahun yang lalu.

Selain pertempuran di Pulau Tarakan, Kuala Lumpur, ibu kota Negara Selangor di Malaysia, juga jatuh ke tangan pasukan Jepang dari tangan tentara Inggris pada tanggal yang sama.

Berikut adalah rangkuman peristiwa-peristiwa bersejarah pada 11 Januari, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org:

1. Dimulainya Perang Inggris-Zulu (11 Januari 1879)

Perang Inggris-Zulu berlangsung selama hampir lima bulan, dimulai pada 11 Januari 1879, dan berakhir pada 4 Juli 1879. Perang ini melibatkan Kerajaan Inggris dan Kekaisaran Zulu di Afrika Selatan.

Tujuan Inggris adalah menggabungkan Zululand ke dalam koloni Inggris, sementara Kekaisaran Zulu menolak kebijakan inklusi tersebut. Perang ini menyebabkan ribuan kematian dan menjadi tanda dimulainya kolonialisme di wilayah tersebut.

2. Alabama Lepas dari Amerika Serikat (11 Januari 1861)

Negara bagian Alabama dan sebelas negara bagian selatan Amerika Serikat mengumumkan pemisahan diri dari Amerika Serikat pada 11 Januari 1861, membentuk Konfederasi Amerika. Hal ini menjadi salah satu pemicu Perang Saudara Amerika Serikat, yang berlangsung dari 1861 hingga 1865.