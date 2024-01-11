Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,1 Guncang Daruba Maluku Utara

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |04:18 WIB
Gempa M4,1 Guncang Daruba Maluku Utara
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,1 mengguncang Daruba Maluku Utara (Malut), Kamis 11 Januari 2024, pukul 03.30 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 17 km Tenggara Daruba Malut pada koordinat 2.04 Lintang Utara – 128.45 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.1, 11-Jan-2024 03:30:16WIB, Lok:2.04LU, 128.45BT (17 km Tenggara DARUBA-MALUT), Kedalaman:31 Km,” ungkap BMKG dalam keterangannya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Angkasa Yudhistira)

      
