INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Salurkan Zakat Rumah Layak Huni, Kapolres Siak Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu Damai

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |12:57 WIB
Salurkan Zakat Rumah Layak Huni, Kapolres Siak Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu Damai
Kapolres Siak AKBP Asep Sujawardi (Foto: MPI)
A
A
A

SIAK - Kapolres Siak AKBP Asep Sujarwadi, bersama Ketua Baznas Kabupaten Siak Samparis Bin Tatan meresmikan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan di Kampung Buatan Besar, Siak.

"Kegiatan ini akan membawa berkah bagi kita semua, dan terlebih kepada keluarga Bapak Supadi, semoga ini bisa menjadi hadiah yang terbaik, dan Program Siak Peduli ini akan selalu kami unggulkan, dan menjadi prioritas kami di Polres Siak", jelas Asep Sujarwadi Kamis (11/1/2024).

Ia juga memaparkan bahwa semua ini tidak lepas dari upaya Polri ikut berperan serta dalam mensejahterakan masyarakat yang akan berdampak baik terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Siak akan selalu mendukung penuh program Mitra BAZNAS Kabupaten Siak dengan UPZ Polres Siak.

"Kegiatan ini yang sumbernya dari zakat, dari umat akan kembali ke umat, dan manfaat dan segala sesuatunya kembali ke umat, kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk pengumpulan zakat di tahun 2023, dan kami berharap di tahun 2024 ada peningkatannya, sehingga masyarakat yang beruntung mendapatkan rumah layak huni bisa lebih banyak lagi dari tahun - tahun sebelumnya", imbuh kapolres siak.

Kapolres Siak AKBP Asep Sujarwadi mengucapkan terimakasih atas kerja sama yang terjalin dengan BAZNAS Kabupaten Siak sehingga Zakat yang telah diberikan oleh personil Polres Siak ini dapat meringankan beban warga kita yang perlu bantuan yang diwujudkan dalam bentuk Rumah Layak Huni.

Selain itu, Kapolres Siak juga berpesan kepada warga untuk bersama menyukseskan Pemilu 2024 dengan damai atau Colling System Pemilu.

"Sebentar lagi juga Pemilu mari kita bersama sama menjaga kondisifitas, jangan mudah terprovikasi, mari bersama kita ciptakan pemilu yang damai," harapnya.

Halaman:
1 2
      
