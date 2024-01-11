Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Sering Nginep di Rumah Warga, Ganjar Ingin Nikmati Kegembiraan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |01:07 WIB
Sering <i>Nginep</i> di Rumah Warga, Ganjar Ingin Nikmati Kegembiraan
Ganjar Pranowo nginep di rumah warga Tegal (Foto: MPI)
A
A
A
 

TEGAL - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Ganjar Pranowo sering menginap di rumah warga pasca blusukan seharian di berbagai daerah.

Pada Rabu (10/1/2024) Ganjar Pranowo menginap di rumah kediaman Waidah (55) di Jl. Arjuna GG.14 A No.56 RT02/RW03 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah.

Waidah adalah seorang guru honorer SMP 5 Tegal. Dia merupakan ibu tunggal dari Fikri Haikal, alumni SMKN Jateng Semarang angkatan tahun 2017.

Fikri saat ini diketahui tengah bekerja di Regenesis yang merupakan perusahaan farmasi di Jakarta. Berkat anak itu, Waidah dapat merenovasi rumah yang kini ditumpangi Ganjar Pranowo menginap.

Ganjar tampak bermalam di sebuah kamar sederhana dengan sebuah kasur yang ditaruh di lantai tanpa dipan. Kasur tersebut menggunakan sprei berwarna coklat muda.

Tampak ruangan kamar tersebut sangat sederhana karena masih dalam tahap renovasi karena masih dalam renovasi karena belum diaci dan dicat.

Ganjar Pranowo tampak berbaring sembari mengenakan kemeja dan celana panjangnya ketika masuk ke dalam kamar warga dimana ia akan bermalam.

"Tadi sudah izin sama anaknya, boleh. Sekarang izin sama orang tuanya. Boleh bu?" tanya Ganjar kepada Waidah.

"Sangat boleh, pak," jawab Waidah.

Ganjar kemudian bercerita alasan mengapa ia kerap bermalam di rumah warga. Ganjar Pranowo mengungkapkan kebiasaan menginap di rumah warga tersebut sudah ia lakukan sejak lama dan bukan baru-baru ini karena kampanye.

"Oh enggak, saya suka nginepnya sejak dari zaman Gubernur dulu. Sebenarnya yang ingin kita dapatkan itu ketika nginep di rumah warga itu, kita bisa ngobrol kaya tadi, menikmati kegembiraan. Minimal merasakan. Biasanya kadang-kadang menyampaikan aspirasinya, keluh kesah itu langsung," jelas Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement