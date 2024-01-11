Sering Nginep di Rumah Warga, Ganjar Ingin Nikmati Kegembiraan

TEGAL - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Ganjar Pranowo sering menginap di rumah warga pasca blusukan seharian di berbagai daerah.

Pada Rabu (10/1/2024) Ganjar Pranowo menginap di rumah kediaman Waidah (55) di Jl. Arjuna GG.14 A No.56 RT02/RW03 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah.

Waidah adalah seorang guru honorer SMP 5 Tegal. Dia merupakan ibu tunggal dari Fikri Haikal, alumni SMKN Jateng Semarang angkatan tahun 2017.

Fikri saat ini diketahui tengah bekerja di Regenesis yang merupakan perusahaan farmasi di Jakarta. Berkat anak itu, Waidah dapat merenovasi rumah yang kini ditumpangi Ganjar Pranowo menginap.

BACA JUGA: Ganjar Menginap di Rumah Warga Gang Senggol Tegal Malam Ini

Ganjar tampak bermalam di sebuah kamar sederhana dengan sebuah kasur yang ditaruh di lantai tanpa dipan. Kasur tersebut menggunakan sprei berwarna coklat muda.

Tampak ruangan kamar tersebut sangat sederhana karena masih dalam tahap renovasi karena masih dalam renovasi karena belum diaci dan dicat.

Ganjar Pranowo tampak berbaring sembari mengenakan kemeja dan celana panjangnya ketika masuk ke dalam kamar warga dimana ia akan bermalam.

"Tadi sudah izin sama anaknya, boleh. Sekarang izin sama orang tuanya. Boleh bu?" tanya Ganjar kepada Waidah.

"Sangat boleh, pak," jawab Waidah.

Ganjar kemudian bercerita alasan mengapa ia kerap bermalam di rumah warga. Ganjar Pranowo mengungkapkan kebiasaan menginap di rumah warga tersebut sudah ia lakukan sejak lama dan bukan baru-baru ini karena kampanye.

"Oh enggak, saya suka nginepnya sejak dari zaman Gubernur dulu. Sebenarnya yang ingin kita dapatkan itu ketika nginep di rumah warga itu, kita bisa ngobrol kaya tadi, menikmati kegembiraan. Minimal merasakan. Biasanya kadang-kadang menyampaikan aspirasinya, keluh kesah itu langsung," jelas Ganjar Pranowo.