HOME NEWS JATENG

Siap Adu Gagasan Pemberantasan Korupsi di KPK, Ganjar: Aku Pengin Ceritakan Pengalamanku

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |18:29 WIB
Siap Adu Gagasan Pemberantasan Korupsi di KPK, Ganjar: Aku Pengin Ceritakan Pengalamanku
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

TEGAL - Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, siap beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi di forum KPK. Lembaga antirasuah itu akan menggelar forum bagi Capres untuk beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi pada 17 Januari 2024.

“Oh, dengan senang hati. Saya tunggu-tunggu itu,” ujar Ganjar saat ditemui di Tegal, Jawa Tengah, Kamis (11/1/2024).

Capres berambut putih itu sedikit bernostalgia saat menjadi calon Gubernur Jawa Tengah pada 2013. Saat itu, KPK bertanya kepada calon Gubernur Jateng, yang maju tentang konsep pemberantasan korupsi.

Saat itu, Ganjar yang tidak diberi pertanyaan oleh KPK, lantaran mempunyai tagline 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.'

"Pas giliran saya, saya masih ingat dulu komisionernya bilang, 'Pak Ganjar nggak usah saya tanya karena tagline-nya sudah 'mboten korupsi, mboten ngapusi,' tinggal kita lihat hasilnya," tambah Ganjar.

