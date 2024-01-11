Silaturahimi ke Ponpes Madura, Mahfud MD Nostalgia Masa Kecil

MADURA - Calon Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD melakukan silaturahimi bersilaturahmi ke sejumlah Pondok Pesantren di Madura pada hari ini, Kamis (11/1/2024).

Silaturahmi tersebut merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari hiruk pikuk safari politik Mahfud di Jawa Timur sepekan ini untuk mensosialisasikan gagasan serta program-program unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat.

"Hari ini kita silaturahmi saja, tidak ada maksud dan tujuan lain, memang sengaja silaturahmi," ujar Mahfud setelah keluar dari Pondok Pesantren.

Silaturahimi tersebut diawali oleh kunjungan Mahfud ke Pondok Pesantren Banyuanyar, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Di Ponpes tersebut, Mahfud juga sekaligus bernostalgia masa kecilnya ketika kerap berkunjung ke Ponpes tersebut.

"Saya dulu sering kesini, dan sekarang kembali ke sini, bukan hanya sekarang, saya juga sering ke sini," sambung Mahfud.

Bertolak dari Pondok Pesantren Banyuanyar, Mahfud melanjutkan agenda silaturahmi ke Pondok Pesantren Darul Ulum II Al Wahidiyah, sekaligus menemui Kyai Jakfar Yusuf selaku pimpinan pondok pesantren.