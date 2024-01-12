Jelang Pemilu Taiwan, RTI Siapkan Situs Pilpres dan Pileg dalam 11 Bahasa

JAKARTA - Pemilu memilih presiden dan anggota legislator Taiwan 2024 akan segera dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2024. Karena itu, situs web resmi Radio Taiwan International (RTI) telah mempersiapkan halaman khusus yang akan menampilkan pemberitaan perihal pemilu dalam 11 bahasa berbeda.

Situs web ini tidak hanya merancang “Panduan Pemroduksian dan Penyiaran Berita Pilpres dan Pileg 2024”, yang bertujuan untuk mewartakan secara adil, netral, independen, akurat, menyeluruh dan dapat dipercaya, tetap juga secara proaktif merespons “Ikrar Etika Jurnalisme Pemilu Taiwan”, yang diusung oleh NGO, Reporters Without Borders (RSF).

Situs web resmi RTI ini juga memastikan berita terbaru dan terlengkap tentang pemilu Taiwan.

Berikut situs Pilpres dan Pileg Taiwan 2024 dalam 11 Bahasa:

Mandarin：https://election2024.rti.org.tw/

Inggris：https://election2024.rti.org.tw/en

Prancis：https://election2024.rti.org.tw/fr

Spanyol：https://election2024.rti.org.tw/es

Jerman：https://election2024.rti.org.tw/de

Rusia：https://election2024.rti.org.tw/ru

Jepang：https://election2024.rti.org.tw/ja

Korea Selatan：https://election2024.rti.org.tw/ko

Indonesia：https://election2024.rti.org.tw/id

Thailand：https://election2024.rti.org.tw/th

Vietnam：https://election2024.rti.org.tw/vi