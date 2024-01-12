Polisi Gagalkan Dugaan Rencana Pembunuhan 4 Rapper

PERTH – Polisi Australia telah mendakwa dua pria atas dugaan rencana membunuh empat rapper yang tergabung dalam grup OneFour.

Kedua pria tersebut, yang disebutkan dalam laporan media sebagai Brandon Maseuli dan Yousef Rima, adalah bagian dari sindikat kriminal internasional yang berasal dari Lebanon.

Polisi mengatakan kelompok tersebut mengambil kontrak untuk melakukan kejahatan kekerasan seperti pembunuhan dan penculikan.

Maseuli, 26, dan Rima, 20, ditangkap di Sydney pada Kamis (11/1/2024) dan dikenakan berbagai dakwaan.

Tindakan tersebut mencakup konspirasi pembunuhan, penculikan, pengarahan kelompok kriminal, dan berbagai pelanggaran terkait narkoba dan perampokan.

Pihak berwenang juga telah mengajukan surat perintah penangkapan terhadap seorang pria berusia 22 tahun yang diyakini berada di luar negeri.

Polisi mengatakan Maseuli dan Rima telah bersekongkol untuk membunuh empat orang penting dari barat laut Sydney atas nama jaringan lain.

Target mereka telah diidentifikasi adalah empat anggota grup latihan rap OneFour. Yakni Jerome "J Emz" Misa, Pio "YP" Misa, Spencer "Spenny" Magalogo dan Dahcell "Celly" Ramos. Tidak jelas mengapa anggota kelima, Salec "Lekks" Su'a, tidak menjadi sasaran.