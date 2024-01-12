Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Ziarah ke Makam Gus Dur, Ganjar Pranowo : Saya Selalu Kenang Perjuangannya

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |19:32 WIB
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
JOMBANG - Calon Presiden Nomor urut 3, Ganjar Pranowo berziarah ke makam pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari, dan presiden keempat KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di kompleks Ponpes Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat (12/1/2024).

Saat datang, Ganjar yang mengenakan peci hitam berbalut kemeja putih diterima langsung oleh pengasuh Ponpes Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz atau biasa disapa Gus Kikin.

Ia pun diajak untuk berbincang secara tertutup di sebuah ruangan yang ada di Ponpes Tebuireng oleh Gus Kikin. Kemudian, Ganjar bersama Gus Kikin berziarah ke makam Gus Dur.

Lantunan dzikir dan doa dipanjatkan oleh Ganjar secara khusyuk untuk mendoakan Gus Dur. Ganjar pun turut didampingi oleh putri dari almarhum Gus Dur, yakni Yenny Wahid.

Setelah berziarah ke makam Gus Dur, Ganjar juga menyempatkan berkunjung ke makam KH Hasyim Asyari. Disitu dia singgah melontarkan doa dan menaburkan bunga.

Dalam kesempatan itu, Ganjar mengatakan dirinya selalu mengingat semangat perjuangan yang dikobarkan oleh sosok Gus Dur dalam menjaga pluralisme.

“Maka selalu kita ingat, semangat perjuangan beliau dalam menjaga pluralisme bhineka tunggal ika, itu selalu melekat,” kata Ganjar.

