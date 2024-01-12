Capres Perindo Ganjar Pranowo: Survei Saya Naik!

JOMBANG - Ganjar Pranowo tak yakin jika surveinya terus mengalami penurunan. Sebaliknya, calon presiden (capres) nomor urut 3 tersebut mengungkapkan hasil survei elektabilitasnya bersama cawapres Mahfud MD, terus mengalami kenaikan.

“Survei saya naik tuh. Bahkan pakai sistem triangulasi, kriterianya kami masih kejar-kejaran antara dua kandidat, perbedaannya sekitar dua persen,” kata Ganjar, di Jombang, Jumat (12/1/2024).

Kendati demikian, Ganjar mengatakan hasil survei lainnya sebagai referensi dan menjadi catatan untuk dijadikan perhatian. Ganjar mengumpamakan beberapa wilayah seperti Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Yogyakarta, Jawa Barat (Jabar) merupakan daerah-daerah gemuk.

“Enggak masalah, semua survei kita jadikan pelajaran untuk kita menyikapi dengan bijak,” ujarnya.

Pernyataan Ganjar dibenarkan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid. Menurutnya, untuk wilayah Jateng dan Jatim, pasangan Ganjar-Mahfud di semua survei paling unggul.

“Mas Ganjar Pak Mahfud di Jateng dan Jatim paling unggul di survei,” tegasnya.