HOME NEWS NEWS

Emak-Emak Sawah Besar Jakarta Antusias Ikuti Bazar Murah Partai Perindo

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |20:18 WIB
Emak-Emak Sawah Besar Jakarta Antusias Ikuti Bazar Murah Partai Perindo
Warga antusias dengan bazar murah Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ratusan warga Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, DKI Jakarta antusias mengikuti Bazar Tebus Murah Minyak Goreng Rp5.000.

Pantauan di lokasi, acara yang diinisiasi Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 1 Partai Perindo, Nia Sita Mahesa, ini ramai diikuti kalangan emak-emak yang membutuhkan bahan pokok murah.

"Mantap acara ini, tentu kami terbantu sebagai warga saat harga-harga bahan pokok mahal, Perindo siap turun tangan," kata Titin (48) seorang warga Karang Anyar ditemui selepas acara, Jumat (12/1/2024).

Senada, Siti (42) mengakui program kerja Partai Perindo sangat membantu masyarakat kecil. Tak hanya soal pangan, program periksa kesehatan gratis juga memudahkan masyarakat dalam mengakses obat yang murah.

"Sudah pas partai ini, tentu layak didukung," paparnya.

Caleg DPRD Dapil 1 DKI Jakarta Nia Sita Mahesa menambahkan bahwa antusiasme masyarakat merupakan apresiasi terhadap visi dan misi Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
