HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Warga Kampung Tanah Merah

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |19:46 WIB
Caleg Perindo Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Warga Kampung Tanah Merah
Bazar murah Partai Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPR RI Dapil DKI III Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Desi Albert Mamahit berjanji akan meningkatkan kualitas pendidikan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Kampung Tanah Merah Jakarta Utara.

Hal tersebut disampaikan Albert Mamahit saat tandem bazar sembako murah dengan Caleg Perindo DPRD DKI Dapil 2 Dr. Alamsa Siringoringo, S.TH, M.TH di Jalan Raya Perjuangan, RT11/RW07 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara pada Jumat (12/1/2024).

"Kami akan rutin turun memberikan bantuan untuk warga dengan berbagai program khususnya di bidang ekonomi dan pendidikan sehingga mereka bisa mendapatkan atau merasakan paling tidak sedikit manfaat dari program kami," ujar Albert Mamahit.

Ia menjelaskan bahwa selain melaksanakan program sembako murah, pihaknya juga mengadakan dialog atau diskusi dengan warga agar mereka bisa mengutarakan apa yang dibutuhkan warga.

"Antusias dari warga luar biasa sekali, bagaimana partai Perindo bisa ikut mensejahterakan masyarakat di daerah ini nah jadi kita melaksanakan program-program Perindo dan membawa manfaat bagi orang banyak," kata Albert Mamahit.

Albert mengaku akan meningkatkan kesejahteraan warga pelaku UMKM di Kampung Tanah Merah serta meningkatkan pendidikan warga agar mereka lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan.

"Sehingga nantinya dapat mengurangi angka pengangguran. Kami juga berkomitmen menjangkau masyarakat mulai dari yang jompo, tua muda hingga anak-anak harus bisa hidup sejahtera dan sukses makmur di Indonesia khususnya di daerah Kampung Tanah Merah ini," tutup Albert Mamahit.

