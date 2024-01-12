Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, Caleg Perindo: Ini Program untuk Rakyat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |19:06 WIB
Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, Caleg Perindo: Ini Program untuk Rakyat
Caleg Perindo Lisa Mariana (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Caleg dari Partai Perindo DPR RI Dapil DKI Jakarta 3, Lisa Mariana Wardhana menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis, di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jum'at (12/1/2024).

Kegiatan sosial itu sengaja dibuat untuk membantu masyarakat sekitar.

“Kami mengharapkan dengan bazar murah ini berpartisipasi untuk menunjang kesehatan makanan pokok dari rakyat di Tugu Selatan. Program dari Partai Perindo untuk membantu rakyat,” kata Lisa di lokasi.

Lisa menyebut acara ini menjadi bentuk kontribusi pihaknya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Nantinya, ia juga bakal mengadakan pelatihan untuk menambah kemampuan masyarakat. Tujuannya, agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik terutama untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

“Programnya kami mengadakan namanya pelatihan skill tukang kebun, pelatihan tukang AC, pelatihan MUA, dan yang lainnya yang dibutuhkan masyarakat khususnya Kota Jakarta,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement