Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, Caleg Perindo: Ini Program untuk Rakyat

JAKARTA - Caleg dari Partai Perindo DPR RI Dapil DKI Jakarta 3, Lisa Mariana Wardhana menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis, di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jum'at (12/1/2024).

Kegiatan sosial itu sengaja dibuat untuk membantu masyarakat sekitar.

“Kami mengharapkan dengan bazar murah ini berpartisipasi untuk menunjang kesehatan makanan pokok dari rakyat di Tugu Selatan. Program dari Partai Perindo untuk membantu rakyat,” kata Lisa di lokasi.

Lisa menyebut acara ini menjadi bentuk kontribusi pihaknya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Nantinya, ia juga bakal mengadakan pelatihan untuk menambah kemampuan masyarakat. Tujuannya, agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik terutama untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

BACA JUGA: Warga Koja Jakut Bangga Pemukimannya Disambangi Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo

“Programnya kami mengadakan namanya pelatihan skill tukang kebun, pelatihan tukang AC, pelatihan MUA, dan yang lainnya yang dibutuhkan masyarakat khususnya Kota Jakarta,” katanya.