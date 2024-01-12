Advertisement
HOME NEWS JATIM

Anies Baswedan Diancam Dibunuh, Ganjar: Kalau Ini Demokrasi Jangan Ancam Gitu!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |21:14 WIB
Anies Baswedan Diancam Dibunuh, Ganjar: Kalau Ini Demokrasi Jangan Ancam Gitu!

Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JOMBANG – Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespons soal Anies Baswedan yang mendapat ancaman pembunuhan.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi tidak boleh main-main ancam.

“Ya kalau kita sudah punya demokrasi, jangan ngancem gitu. Biarkan rakyat bisa memilih dengan baik,” ucap Ganjar usai berziarah ke makam Gus Dur, Jumat (12/1/2024).

Lebih lanjut, Ganjar Pranowo mengatakan, sesama masyarakat Indonesia seharusnya kita saling menjaga bukan mengancam.

