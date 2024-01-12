Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Dukung Program Ganjar-Mahfud, Relawan Gelar Bazar Sembako Murah di Sergai

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |20:10 WIB
Dukung Program Ganjar-Mahfud, Relawan Gelar Bazar Sembako Murah di Sergai
Relawan Ganjar-Mahfud MD (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

MEDAN - Dalam memberikan dukungan nyata kepada masyarakat yang membutuhkan, Ustadz Sahabat (Usbat) Ganjar Sumatera Utara menggelar kegiatan inovatif 'Berbagi Keberkahan dengan Tebus Murah Sembako' di Dusun V Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara.

Melalui konsep bazar tebus murah dengan harga yang sangat terjangkau, kegiatan ini memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan produk kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang lebih ringan.

Adapun harga sembako yang ditawarkan yakni Rp10 ribu saja dengan paket bantuan lengkap dengan isian minyak, gula, mie instan, bubuk teh, dan kebutuhan pokok lainnya.

Koordinator Daerah (Korda) Usbat Ganjar Kabupaten Serdang Bedagai, Bima Wardani Damanik menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah agar bantuan yang disalurkan dapat memberikan dampak langsung pada ekonomi masyarakat.

"Kegiatan hari ini, kegiatan tebus murah dengan masyarakat yang ada di sini yang diharapkan bisa memberikan efek sentuhan langsung kepada masyarakat," kata Bima, Kamis (11/1/2024).

"Tujuannya agar penyerahan bantuan bagi yang membutuhkan itu bisa tepat sasaran, terutama menyentuh kepada orang yang memang layak untuk mendapatkannya," lanjut Bima.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement