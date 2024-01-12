Dukung Program Ganjar-Mahfud, Relawan Gelar Bazar Sembako Murah di Sergai

MEDAN - Dalam memberikan dukungan nyata kepada masyarakat yang membutuhkan, Ustadz Sahabat (Usbat) Ganjar Sumatera Utara menggelar kegiatan inovatif 'Berbagi Keberkahan dengan Tebus Murah Sembako' di Dusun V Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara.

Melalui konsep bazar tebus murah dengan harga yang sangat terjangkau, kegiatan ini memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan produk kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang lebih ringan.

Adapun harga sembako yang ditawarkan yakni Rp10 ribu saja dengan paket bantuan lengkap dengan isian minyak, gula, mie instan, bubuk teh, dan kebutuhan pokok lainnya.

Koordinator Daerah (Korda) Usbat Ganjar Kabupaten Serdang Bedagai, Bima Wardani Damanik menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah agar bantuan yang disalurkan dapat memberikan dampak langsung pada ekonomi masyarakat.

"Kegiatan hari ini, kegiatan tebus murah dengan masyarakat yang ada di sini yang diharapkan bisa memberikan efek sentuhan langsung kepada masyarakat," kata Bima, Kamis (11/1/2024).

"Tujuannya agar penyerahan bantuan bagi yang membutuhkan itu bisa tepat sasaran, terutama menyentuh kepada orang yang memang layak untuk mendapatkannya," lanjut Bima.