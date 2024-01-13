Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

WNA Rusia Ditemukan Tewas di Kolam Renang Villa Bali

Ketut Catur Kusumaningrat , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |05:37 WIB
WNA Rusia Ditemukan Tewas di Kolam Renang Villa Bali
WNA Rusia tewas di Bali (Foto: Ketut Catur Kusumaningrat)
A
A
A

BALI - Aleksandra Chernov, seorang pria berkewarganegaraan Rusia ditemukan dalam kondisi tewas di dalam kolam renang di sebuah villa tempatnya menginap kawasan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat 12 Januari 2023 malam.

WNA umur 33 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi tewas di dalam kolam villa oleh pasangannya.

Pasangan korban yang panik kemudian menelpon penjaga villa untuk meminta bantuan dan memindahkan korban ke pinggir kolam renang.

Setelah diperiksa, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada petugas kepolisian Polsek Ubud.

Polisi di lokasi kemudian melakukan pemeriksaan di tubuh korban.

Kabid Kedaruratan BPBD Gianyar I Gusti Ngurah Dibya Presasta mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh petugas kepolisian, selanjutnya jenazah WNA tersebut dievakuasi petugas BPBD dan PMI Gianyar ke Rumah Sakit Ari Canthi Ubud.

Sementara penyebab pasti kematian korban masih dilakukan penyelidikan oleh petugas kepolisian. Namun, korban diketahui memiliki riwayat epilepsi.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement