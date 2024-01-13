WNA Rusia Ditemukan Tewas di Kolam Renang Villa Bali

BALI - Aleksandra Chernov, seorang pria berkewarganegaraan Rusia ditemukan dalam kondisi tewas di dalam kolam renang di sebuah villa tempatnya menginap kawasan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat 12 Januari 2023 malam.

WNA umur 33 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi tewas di dalam kolam villa oleh pasangannya.

Pasangan korban yang panik kemudian menelpon penjaga villa untuk meminta bantuan dan memindahkan korban ke pinggir kolam renang.

Setelah diperiksa, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada petugas kepolisian Polsek Ubud.

Polisi di lokasi kemudian melakukan pemeriksaan di tubuh korban.

Kabid Kedaruratan BPBD Gianyar I Gusti Ngurah Dibya Presasta mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh petugas kepolisian, selanjutnya jenazah WNA tersebut dievakuasi petugas BPBD dan PMI Gianyar ke Rumah Sakit Ari Canthi Ubud.

Sementara penyebab pasti kematian korban masih dilakukan penyelidikan oleh petugas kepolisian. Namun, korban diketahui memiliki riwayat epilepsi.

