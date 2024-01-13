Momen Ganjar Diteriaki Presiden saat Ziarah ke Makam Kakek Cak Imin

JOMBANG - Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo sowan ke sejumlah pondok pesantren di Jombang pada Jumat (12/1/2024). Selain bertemu sejumlah kiai, Ganjar yang didampingi putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid juga berziarah ke sejumlah makam tokoh NU yang ada di Kota Santri itu.

Ganjar ziarah ke Makam Gus Dur dan KH Hasyim Asy'ari di Ponpes Tebuireng, KH Bisri Syansuri di Ponpes Mamba'ul Ma'arif serta KH Wahab PP Bahrul Ulum Tambakberas Jombang.

Ada yang menarik ketika Capres 2024 nomor urut tiga itu ziarah ke Makam KH Bisri Syansuri. Diketahui, KH Bisri Syansuri adalah kakek dari Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin. Bahkan, saat Ganjar tiba di Ponpes Mamba'ul Ma'arif, baliho Anies Baswedan-Cak Imin terpasang besar di depan pintu gerbang.

Meski begitu, antusias masyarakat dan para santri pada Ganjar tetap tinggi. Saat Ganjar datang, warga dan para santri berlarian berebut untuk bersalaman.

Mereka juga meneriaki Ganjar dengan teriakan Ganjar Presiden. "Ganjar Presiden, Pak Ganjar aku bocahmu," teriak warga.

"Presidenku ganteng banget, rambutnya putih unik sekali," teriak warga lainnya.