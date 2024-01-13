Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Di Hadapan Nahdliyin, Mahfud MD Ceritakan Detik-Detik Diminta Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |18:32 WIB
Di Hadapan Nahdliyin, Mahfud MD Ceritakan Detik-Detik Diminta Jadi Cawapres Ganjar Pranowo
Cawapres Perindo Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

 

SURABAYA - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD menceritakan saat detik-detik dirinya diminta menjadi Calon Wakil Presiden mendampingi Ganjar Pranowo pada kontestasi politik Pilpres 2024.

Saat itu, lanjut dia, dirinya diundang untuk bertemu partai pengusung Ganjar Pranowo.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat menghadiri acara deklarasi Mahfud Guru Bangsa (MGB), yang juga dihadiri masyarakat Nahdlatul Ulama alias Nahdliyin, di Jatim Expo Surabaya, Sabtu (13/1/2024).

"Pada tanggal 17 Oktober, saya diundang Bu Megawati dan pimpinan partai politik, PPP, Perindo, Hanura, yang meminta kepada saya untuk menjadi Cawapres, jadi saya tidak melamar," ujar Mahfud dalam pidatonya dihadapan para Nahdliyin yang hadir.

Mahfud mengaku, dirinya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendapat sebuah jabatan termasuk diusulkan menjadi Cawapres. Hal tersebut mengutip salah satu Hadis Nabi yang disanadkan kepada Abdurrahman bin Samurah.

"Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan karena permintaan maka tanggung jawabnya akan dibebankan kepadamu. Namun jika kamu diangkat tanpa permintaan, maka kamu akan diberi pertolongan dalam tugasmu," kata Mahfud membacakan Hadist Riwayat Muslim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement