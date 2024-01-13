Di Hadapan Nahdliyin, Mahfud MD Ceritakan Detik-Detik Diminta Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

SURABAYA - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD menceritakan saat detik-detik dirinya diminta menjadi Calon Wakil Presiden mendampingi Ganjar Pranowo pada kontestasi politik Pilpres 2024.

Saat itu, lanjut dia, dirinya diundang untuk bertemu partai pengusung Ganjar Pranowo.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat menghadiri acara deklarasi Mahfud Guru Bangsa (MGB), yang juga dihadiri masyarakat Nahdlatul Ulama alias Nahdliyin, di Jatim Expo Surabaya, Sabtu (13/1/2024).

"Pada tanggal 17 Oktober, saya diundang Bu Megawati dan pimpinan partai politik, PPP, Perindo, Hanura, yang meminta kepada saya untuk menjadi Cawapres, jadi saya tidak melamar," ujar Mahfud dalam pidatonya dihadapan para Nahdliyin yang hadir.

Mahfud mengaku, dirinya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendapat sebuah jabatan termasuk diusulkan menjadi Cawapres. Hal tersebut mengutip salah satu Hadis Nabi yang disanadkan kepada Abdurrahman bin Samurah.

"Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan karena permintaan maka tanggung jawabnya akan dibebankan kepadamu. Namun jika kamu diangkat tanpa permintaan, maka kamu akan diberi pertolongan dalam tugasmu," kata Mahfud membacakan Hadist Riwayat Muslim.