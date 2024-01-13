Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ganjar Pranowo: Kita Punya Kekuatan Berbeda, Ada yang Gelisah!

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |17:53 WIB
Ganjar Pranowo: Kita Punya Kekuatan Berbeda, Ada yang Gelisah!
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

SURABAYA - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan, bahwa seluruh elemen tim pemenangan pasangan calon (paslon) Ganjar-Mahfud MD mempunyai kekuatan yang berbeda dari yang lain.

“Kekuatan kita selalu 'gremetnya, gelindingnya' kawan-kawan bersatu dengan rakyat, rasanya tidak dimiliki oleh yang lain,” kata Ganjar, dihadapan relawan pemenangan Ganjar-Mahfud di Surabaya, Sabtu (13/1/2024).

Maka kekuatan itulah, kata Ganjar, yang akan diharapkan bisa terus bergerak di sisa waktu kampanye satu bulan ke depan. Untuk itu, tambah dia, tim pemenangan harus menyiapkan langkah-langkah jauh lebih strategis.

“Orang bijak mengatakan kepada saya, jangan pernah berhenti ketika kita belum sampai. Maka kita akan berhenti dengan lelah kita, sampai pada saat kita mendapatkan kemenangan itu,” tegasnya.

Ganjar mengatakan selama dirinya berkeliling ke Indonesia, selain menemui rakyat, tak lain juga bertemu partai pengusung dan relawan, untuk mendengarkan, untuk bisa melihat situasi secara langsung apa yang sebenarnya terjadi.

“Ada yang masuk, Pak Ganjar sudah ada yang telepon kami, 'jangan kencang-kencang'. Model intimidasi ecek-ecek gini harus kita lawan,” tegasnya.

Ganjar meyakini, tim pemenangan dan relawan di Jawa Timur (Jatim) khususnya di Surabaya pasti punya keberanian melawan ancaman seperti itu.

“Kenapa saya sampaikan, karena sudah banyak sekali kemarin kawan-kawan jalannya kencang-kencang, kok tiba-tiba diam, saya bilang pasti ada sesuatu,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement