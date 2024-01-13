Advertisement
HOME NEWS JABAR

BMKG: Waspada! Puncak Musim Hujan di Bandung Raya Terjadi hingga Maret

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |06:30 WIB
BMKG: Waspada! Puncak Musim Hujan di Bandung Raya Terjadi hingga Maret
Ilustrasi (Foto: Dok)
BANDUNG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi, cuaca di Bandung Raya baru masuk awal musim hujan dan diperkirakan nanti puncaknya dimulai pada Februari hingga Maret.

Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung BMKG, Teguh Rahayu mengatakan, intensitas cuaca di wilayah Bandung Raya saat ini masih berpotensi hujan sedang hingga lebat, dan juga lebat sangat lebat.

"Jadi dengan intensitas yang cukup tinggi, cuaca ekstrem yang terkadang disertai angin lebat ataupun petir. Masyarakat harus selalu waspada. Ikutin info-info yang resmi," ujar Ayu, sapaan akrabnya, Jumat (12/1/2024).

Melihat kondisi tersebut, pihaknya pun mengimbau, agar masyarakat tetap waspada seiring cuaca ekstrem yang bisa terjadi kapan saja.

"Kalau sekiranya hujan sudah tinggi dan tidak berhenti-berhenti, segera evakuasi untuk mencari daerah yang lebih aman," imbuhnya.

