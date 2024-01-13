Bedah Gagasan di Unhas, Mahfud MD Akui Kepercayaan Terhadap KPK Mulai Berkurang

MAKASSAR - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri acara Bedah Gagasan dan Visi Calon Pemimpin Bangsa di Universitas Hasanudin (Unhas), Makassar, Sabtu (13/1/2024).

Selain menyampaikan gagasannya, termasuk di antaranya 21 program unggulannya bersama Capres Ganjar Pranowo, Mahfud MD juga menanggapi beberapa pertanyaan audiens.

Mulanya, salah satu audiens bernama Prof Amin menyampaikan keresahannya mengenai fenomena korupsi di Indonesia yang semakin banyak dilakukan. Dengan berapi-api, Amin mempertanyakan kepada Mahfud MD tentang kepercayaannya kepada KPK yang seharusnya menjadi garda terdepan memberantas korupsi tapi tak bisa berbuat banyak.

"Bagaimana menghentikan korupsi di Indonesia, apakah bapak masih percaya kepada KPK? Siapa lagi yang bisa diharapkan untuk menghentikan korupsi di Indonesia?" tanya prof Amin yang langsung disambut riuh suara peserta lainnya.

Mahfud MD dengan tegas menyatakan kepercayaannya kepada KPK mulai berkurang. Namun bukan berarti dia setuju jika KPK harus dibubarkan. Menurutnya, KPK pernah berada di masa kejayaan sehingga dia optimis bahwa sebetulnya KPK bisa bekerja dengan efektif asalkan Undang-Undangnya dikembalikan seperti dulu, tak perlu ada revisi seperti saat ini. Sontak, jawaban Mahfud MD itu langsung disambut riuh suara penonton serta tepuk tangan yang menggema.