INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Purnawirawan Jenderal TNI-Polri dan Ribuan Pensiunan ASN Siap Menangkan Ganjar-Mahfud di Jatim

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |10:55 WIB
Ganjar Pranowo (Foto: dok Okezone)
A
A
A

SURABAYA - Sebanyak 19 purnawirawan Jenderal TNI-Polri dan ribuan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD pada Pilpres 2024, yang akan digelar pada 14 Februari mendatang.

Mantan Kapolda Jawa Timur yang juga Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar-Mahfud, Luki Hermawan mengungkapkan bahwa tekad itu akan disampaikan langsung kepada Ganjar, pada Silaturahmi Pensiunan ASN di Stadion Bola Basket DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024).

Ganjar dijadwalkan menghadiri acara silaturahmi yang akan dihadiri sekitar 10 ribu pensiunan ASN, termasuk TNI, Polri, Guru, dan mantan karyawan Pemprov/Kabupaten/Kota.

“Sebanyak 10 ribu pensiunan yang datang, hanya ingin bertemu Capres mereka, Mas Ganjar Pranowo. Para pensiunan ASN itu datang secara sukarela,” kata Luki.

Ia mengaku terharu mendengar tekad para peserta yang menyatakan siap memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud di Jawa Timur. Sebelumnya, kata Luki, hanya membuka pendaftaran untuk 5.000 orang peserta. Namun, seiring bergulirnya waktu, jumlah yang mendaftar membludak hingga lebih dari 10 ribu orang.

“Mereka datang secara sukarela. Datang dari seluruh wilayah Jawa Timur untuk mendukung Mas Ganjar Pranowo. Tingginya animo, kami mohon maaf, harus membatasi jumlah peserta yang masuk ke dalam stadion. Ketersediaan tempat duduk terbatas," jelas Luki.

Halaman:
1 2
      
