Warga Lamongan Percaya Mahfud MD Tegas soal Hukum

LAMONGAN - Pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD dipercaya masyarakat Lamongan untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya.

Hal itu seperti yang diutarakan, Ainurofiq alias Rofiq, salah seorang warga Lamongan Kota yang sempat menghadiri acara Shalawat Persatuan Indonesia di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024).

"Kalau Pak Mahfud MD sama Pak Ganjar itu cocok bangat, soalnya pak Ganjar itu sosok yang satu set juga, kalau ada masalah langsung kelapangan dan ditangani juga," ujar Rofiq saat ditemui MNC Portal di lokasi acara.

Adapun sosok Mahfud MD sendiri, dikenal Rofiq sebagai sosok yang tegas dalam hal penegakan hukum. Hal itu melihat beberapa posisi jabatan yang sempat menjadi Ketua MK, maupun saat menjabat sebagai Menko Polhukam.

Beberapa kasus yang diingat oleh Rofiq sendiri seperti misalnya pengungkapan kasus Ferdy Sambo yang dinyatakan membunuh Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

"Pak Mahfud bisa dilihat sendiri sih, prestasinya pas menjadi menko polhukam juga sudah banyak memberantas korupsi, juga sempat mengungkap kasus sambo, jadi bisa dilihat sendiri lah. Kalau untuk penegakan hukum sangat bisa dipercaya," sambungnya.