HOME NEWS JATIM

Imbas KA Pandalungan Anjlok, 4 Kereta Ini Terpaksa Memutar

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |14:43 WIB
Imbas KA Pandalungan Anjlok, 4 Kereta Ini Terpaksa Memutar
KA Pandalungan anjlok (Foto: Istimewa)
A
A
A

MALANG - Tiga rangkaian kereta api dari Jember terpaksa melintasi wilayah Stasiun Malang akibat perubahan perjalanan imbas anjloknya KA Pandalungan. Ketiga rangkaian kereta ini seharusnya melintasi Stasiun Surabaya Gubeng, namun karena anjloknya KA Pandalungan di emplasemen Stasiun Tanggulangin, Sidoarjo, perjalanan mereka diubah.

Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan, hingga pukul 13.00 WIB, Minggu siang (14/1/2024) empat rangkaian perjalanan kereta api terdampak anjloknya KA Pandalungan.

Keempatnya terpaksa memutar dari Stasiun Bangil melalui Stasiun Bangil, melalui Malang dan Kertosono.

"Ada tiga kereta dari Jember yang terdampak, dan satu kereta dari Malang," kata Luqman Arif, dikonfirmasi pada Minggu siang (14/1/2024).

Empat rangkaian perjalanan kereta ini yakni KA Ranggajati (115) relasi Jember - Surabaya Gubeng - Cirebon, KA Logawa (211) relasi Jember - Surabaya Gubeng - Purwokerto, KA Sritanjung (241) relasi Stasiun Ketapang Banyuwangi - Surabaya Gubeng - Lempuyangan, dan satu kereta dari Malang KA Jayabaya (107) relasi Stasiun Malang - Surabaya Gubeng - Surabaya Pasar Turi - Jakarta Pasar Senen.

"Bagi pelanggan dengan tujuan Surabaya, KAI Daop 8 Surabaya menyediakan bus sebagai sarana pengganti," ucap dia.

Halaman:
1 2
      
